الأكاديمية العسكرية تشكل مجلسا علميا برئاسة وزير الأوقاف لهذا الغرض

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمي المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للارتقاء بالمستوى العلمي بين أبناء الوطن.

ويأتي تشكيل هذا المجلس؛ تأكيدًا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم في خدمة الوطن في كافة المجالات بالتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة.