زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


رشوان توفيق: أشعر بالقرب الإلهي في نومي وبشوف الأحباب الراحلين
عبّر الفنان رشوان توفيق، عن امتنانه العميق لله تعالى، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الرضا والتسليم الدائم لرحمة الله وفضله، مؤكدًا، أنه يشكر الله في كل لحظة، داعيًا ألا يحتاج لأحد من خلقه، وأن يظل دائمًا في معية الله ورعايته، مضيفًا: "أقول لربي دائمًا، إن شكرتك يوم القيامة فلن أوفيك ذرة من نعمك".


مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف
قال الإعلامي مصطفى بكري، فوجئت بمنشور أنني ادعو لمظاهرات، معلقا “ما تم مؤامرة اخوانية وما ينشر أكذوبة هدفها التآمر وأوجه نداء لوزارة الداخلية عن سرعة ضبط الشخص الذي يقوم بعمل تلك المنشورات”.


مصطفى بكري: العلاقات بين مصر والسعودية عميقة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حديث الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تناول قضايا هامة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر من محاولات بث الفتنة بين الشعوب العربية عبر السوشيال ميديا.

مصطفى بكري: الإخوان تتاجر بالقضية الفلسطينية لجمع الأموال وفتح حسابات في تركيا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية لجمع الأموال، للعمل على فتح حسابات في تركيا، معلقا  “اللي مش عارف إسرائيل بتعمل إيه مش شايف الواقع، واللي مش شايف الأطراف اليل بتحاول تعمل قتنة عربية يبقى مش شايف الواقع، هناك تحالف إسرائيلي إخواني معلن هدفه سيناء بالأساس”.

وزير الإعلام اللبناني: الحكومة أقرت بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أكد وزير الإعلام اللبناني، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

«خبيثة وساقطة».. مستشار الرئيس الفلسطيني يردّ على المظاهرات الخارجية ضد الدولة المصرية
وصف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن المظاهرات التي خرجت ضد الدولة المصرية «خبيثة وساقطة» للنيل من مصر ودورها التاريخي للقضية الفلسطينية.


وزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الاستقرار والأمان الوظيفي أهم الأشياء التي يعمل بها قانون العمل الجديد .


أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر

قال خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنّ القضايا التي نوقشت خلال زيارته لمصر تعكس الطبيعة المتجددة للعلاقات بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية إلى عمق اجتماعي وتاريخي مشترك.


مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة

أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والبقية تعاني من مستويات جوع حرجة، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

