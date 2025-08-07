وزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الاستقرار والأمان الوظيفي أهم الأشياء التي يعمل بها قانون العمل الجديد .



وقال محمد جبران في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6".

وتابع محمد جبران :" والاستقالة لابد ان يتم اعتمادها من مكتب العمل ".

واكمل محمد جبران :" صاحب العمل لابد ان يحرر عقد للعامل، وتحرير العقد مهم من اجل ضمان الاجر العادل والتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية ".

وتابع محمد جبران :" هناك حالة رضا بين كافة اطراف قانون العمل الجديد وهذا ما كنا نطمح له ".