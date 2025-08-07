قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن إلغاء وإيقاف نشاط 4 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك خلال شهر يوليو 2025 ، فقط ، وتضمن القرار ، إيقاف شركات: الأعراف والتي تحمل ترخيص رقم 1481 ، والدليل وترخيصها رقم 369، وشمس الإبداع ، ترخيص رقم 1518، وكذلك إلغاء نشاط شركة سنايا الإسكندرية ، ترخيص رقم 1113.. وبحسب بيان صحفي ، وجه "جبران"، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون ، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.. كما وجه التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا ..

 يُشار هنا إلى أن  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغائه .

