كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات الأهلي بشأن وسام أبو علي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن مصدر في الأهلي :" لم نغلق ملف التعاقدات وسنتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لو رحل وسام أبو علي".



بات الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي بعد خطوات من الانتقال إلى كوزموس كرو الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن كوزموس كرو رفع عرضه لشراء وسام أبوعلي إلى ما يقارب 8 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات الأخرى.



وأضاف:" هناك خلاف في طريقة دفع المقابل المالي وقد تتم الصفقة في غضون ساعات قليلة.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي لعب مع الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل 38 هدف وصنع 10 أهداف.