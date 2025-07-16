أرقام وسام أبو علي بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

بات الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي بعد خطوات من الانتقال إلى كوزموس كرو الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن كوزموس كرو رفع عرضه لشراء وسام أبوعلي إلى ما يقارب 8 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات الأخرى.



وأضاف:" هناك خلاف في طريقة دفع المقابل المالي وقد تتم الصفقة في غضون ساعات قليلة.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي لعب مع الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل 38 هدف وصنع 10 أهداف

حقق وسام أبو علي لقب هداف الدوري موسم 2023-2024 رغم انضمامه للأحمر في الانتقالات الشتوية وسجل 18 هدف

حصل وسام أبو علي على 4 بطولات اثنين دوري مصري وكأس السوبر المصري ولقب دوري أبطال أفريقيا.