جامعة حلوان الأهلية تطلق برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول في برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والذي يُعد من البرامج النوعية التي تستهدف إعداد تقنيين متخصصين في المجال المعملي الطبي، قادرين على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الصحية والبحثية.

ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية، ويمتد على مدار 4 سنوات دراسية، بإجمالي 130 ساعة معتمدة موزعة على 8 فصول دراسية.

ويُخصص البرنامج لطلاب شعبة علمي علوم فقط، ويؤهل خريجيه للعمل كمساعدين متخصصين في كافة المختبرات الطبية، داخل المنشآت الصحية أو المؤسسات البحثية والعلمية.

ويُركز البرنامج على إكساب الطلاب مهارات أساسية في:

إعداد وتحليل العينات الطبية والبحثية بدقة وكفاءة

التعامل مع الأجهزة المعملية وفهم أسس تشغيلها وصيانتها

تقييم المخاطر وتنفيذ التجارب المعملية بأعلى معايير الأمان

مواكبة التطورات العلمية المستمرة في مجال التحاليل الطبية

ويتيح البرنامج للخريجين فرص عمل متميزة داخل:

المستشفيات والمعامل والمراكز الطبية

الجامعات والمراكز البحثية

المؤسسات الصحية العامة والخاصة

وأكدت إدارة الجامعة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن خطتها لتقديم نموذج تعليمي تطبيقي، يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل معامل مجهزة، بما يعزز قدرة الخريج على الاندماج في بيئة العمل سريعًا، والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

ويعكس هذا البرنامج التوجه العام للجامعة في دعم تخصصات العلوم الصحية التطبيقية، وتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين القادرين على تقديم خدمات صحية دقيقة وفعّالة.