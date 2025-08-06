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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير العمل: لن يجبر عامل على تقديم استقالته.. وحالة واحدة لاعتمادها

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
علي مكي

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، يحافظ على حقوق العامل، وحق صاحب مؤسسة العمل، وأن تخوف البعض من " استمارة 6" ليس له أساس من الصحة.

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية أنه لن يجبر عامل على تقدم استقالة، وأنه لن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بشخصه في مكتب العمل، وهذا يعتبر نجاح كبير بالقانون الجديد.

ولفت إلى أن موضوع الاستقالة داخل قانون العمل، نال وقتا كبيرا من المشاورات، وأنه بشكل نهائي لن يضيع حق عامل في قانون العمل الجديد، وأن الوزارة الآن تقوم بتجهيز استمارات موثقة وبها رقم مسلسل؛ للحفاظ على حقوق الجميع.

وأوضح أن هناك استمارة خاصة بالاستقالة واستمارة خاصة بالتسوية إذا حدث اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، وأنه بشكل نهائي " لن يجبر عامل على تقديم استقالته ولن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بنفسه في مكتب العمل".

وزير العمل استمارة 6 محمد جبران

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