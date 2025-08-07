قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر

هاني حسين

قال خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنّ القضايا التي نوقشت خلال زيارته لمصر تعكس الطبيعة المتجددة للعلاقات بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية إلى عمق اجتماعي وتاريخي مشترك.

وأضاف الإعيسر، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن جدول المباحثات تناول عددًا من الملفات الاستراتيجية، شملت قضية مياه النيل، والأوضاع الإقليمية، وقضايا الاستقرار والأمن في السودان، فضلاً عن أوضاع الجالية السودانية المقيمة في مصر، مؤكدًا أن هناك توافقاً كاملاً في الرؤى بين الجانبين بشأن هذه القضايا الحيوية.

وتابع، أنّ اللقاء الثنائي ركّز كذلك على سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، ودعم الاتفاقيات السابقة، خصوصًا في ميادين التعليم والتبادل التجاري والثقافي، إلى جانب السياحة والإعلام والتدريب والتأهيل المهني.

وشدد على أهمية الحفاظ على خصوصية العلاقات المصرية السودانية، والعمل المشترك على خدمة شعبي وادي النيل، بما يعود بالنفع على الطرفين في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق ببرنامج الزيارة، أشار خالد الإعيسر إلى أن الوفد السوداني التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى زيارة مقر الحكومة المصرية، كما يتضمن جدول الأعمال لقاءات مع رموز الجالية السودانية والبعثة الدبلوماسية في القاهرة.

وأكد الوزير أن زيارة الوفد تأتي في توقيت حساس من تاريخ السودان، وأن الحكومة السودانية تسعى إلى الاستماع إلى هموم ومطالب الجالية السودانية في مصر، وقد لاقت تجاوبًا كبيرًا من الجانب المصري، لا سيما في ما يخص شؤون الإقامة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

مصر السودان اخبار التوك شو الخرطوم القاهرة

