شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
أخبار البلد

خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

السيسي كامل إدريس السودان العلاقات الاستراتيجية مصر والسودان

