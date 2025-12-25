وزير الخارجية : مصر رسمت حزمة خطوط حمراء في الملفات الشائكة

أكد وزير الخارجية د بدر عبد العاطي أن مصر رسمت حزمة من الخطوط الحمراء إزاء بعض الملفات الشائكة في علاقتها الخارجية مثل رفض التهجير و رفض تقسيم غزة ، و قال " مصر وضعت خط أحمر آخر بخصوص ملف السودان ووحدة الدولة السودانية.

و قال وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي :“ مصر وضعت خط احمر لمواجهة الضرر الوجودي المتعلق بالحق في المياه و هو حق كفله الله في الوجود و الحياة و مصر لن تتهاون في حقوقها المائية ”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.