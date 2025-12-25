بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبلت، بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، ممثلة في الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، السيد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور السيد محمد عبد الوهاب، رئيس حي الساحل، والسيد المهندس حمادة رزق، رئيس حي شبرا، والسيد المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حي روض الفرج، والأجهزة المعاونة.

وقدم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية التهنئة إلى شعب الكنيسة، والمواطنين، معربًا عن سعادته لمشاركته هذه المناسبة العظيمة، التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الشعب، داعيًا أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية، والمشاعر الأخوية، والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن، والأمان لجميع المصريين، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.