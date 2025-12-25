قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
بتكلفة 65 مليون جنيه.. افتتاح وتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد |شاهد
الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد
التهنئة بعيد الميلاد
ميرنا رزق

استقبلت، بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، ممثلة في الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، السيد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور السيد محمد عبد الوهاب، رئيس حي الساحل، والسيد المهندس حمادة رزق، رئيس حي شبرا، والسيد المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حي روض الفرج، والأجهزة المعاونة.

وقدم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية التهنئة إلى شعب الكنيسة، والمواطنين، معربًا عن سعادته لمشاركته هذه المناسبة العظيمة، التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الشعب، داعيًا أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية، والمشاعر الأخوية، والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن، والأمان لجميع المصريين، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

القديسة تريزا محافظ القاهرة الكنيسة السيسي عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

المتهمون والاطفال الضحايا

سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

صورة أرشيفية

إزالة 18 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بطنطا

صورة أرشيفية

تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد