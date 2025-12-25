قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء يتابع منجزات جرين شرم الشيخ ويعزز مسار التحول إلى مدينة خضراء عالمية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، آخر منجزات مشروع «جرين شرم الشيخ»، في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء عالمية.

وجاءت المتابعة عقب إطلاق المحافظ، صباح أمس، استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ الخضراء، بحضور السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من  النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الجهاز التنفيذي، وممثلي وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

واستعرض المهندس محمد عليوه، مدير مشروع «جرين شرم الشيخ»، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول آخر المستجدات الخاصة بالمشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الرائدة في دعم التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى مدن السياحة العالمية.

وأكد المحافظ، تزامنًا مع اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ كأول مدينة مستدامة في مصر، أن مشروع «جرين شرم الشيخ» حظي بتقدير محلي ودولي، حيث جرى اختيار المدينة ضمن أفضل المدن المشاركة في جائزة البيئة العالمية، تقديرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمر صالح، من المكتب الفني للمشروع، الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام، ومقترحات تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال تطبيق هاتفي لتشغيل خمس حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب التوسع في منظومة التاكسي الذكي، وتعزيز مشروع الدراجات التشاركية، بما يدعم سهولة التنقل الصديق للبيئة داخل المدينة.

كما استعرض المهندس مصطفى نصر، من المكتب الفني للمشروع، التطورات الخاصة بمحور الطاقة والمياه، موضحًا أنه جرى الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 12 فندقًا بالمدينة، فضلًا عن طرح مشروعات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل غرف الفنادق، واستكمال مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35%، بالإضافة إلى التعاقد مع أربعة فنادق جديدة خلال الشهر المقبل.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ جنوب سيناء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومشاركة المجتمع المحلي والمنشآت السياحية في دعم مبادرات التحول الأخضر، مع تكثيف برامج التوعية، والاستعداد لتقديم الحوافز الإيجابية من المحافظة للفنادق والمنشآت التي تبادر بتنفيذ مشروعات مستدامة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

.

جنوب سيناء شرم الشيخ التحول الأخضر جرين شرم

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

القصبي

القصبي: المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية يحضر اجتماع حقوق إنسان الشيوخ

وزير الخارجية: نرفض استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط

السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وزير الخارجية: لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

