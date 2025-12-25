محافظ جنوب سيناء يتابع منجزات جرين شرم الشيخ ويعزز مسار التحول إلى مدينة خضراء عالمية

تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، آخر منجزات مشروع «جرين شرم الشيخ»، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء عالمية.

وجاءت المتابعة عقب إطلاق المحافظ، صباح أمس، استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ الخضراء، بحضور السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الجهاز التنفيذي، وممثلي وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

واستعرض المهندس محمد عليوه، مدير مشروع «جرين شرم الشيخ»، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول آخر المستجدات الخاصة بالمشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الرائدة في دعم التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى مدن السياحة العالمية.

وأكد المحافظ، تزامنًا مع اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ كأول مدينة مستدامة في مصر، أن مشروع «جرين شرم الشيخ» حظي بتقدير محلي ودولي، حيث جرى اختيار المدينة ضمن أفضل المدن المشاركة في جائزة البيئة العالمية، تقديرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمر صالح، من المكتب الفني للمشروع، الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام، ومقترحات تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال تطبيق هاتفي لتشغيل خمس حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب التوسع في منظومة التاكسي الذكي، وتعزيز مشروع الدراجات التشاركية، بما يدعم سهولة التنقل الصديق للبيئة داخل المدينة.

كما استعرض المهندس مصطفى نصر، من المكتب الفني للمشروع، التطورات الخاصة بمحور الطاقة والمياه، موضحًا أنه جرى الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 12 فندقًا بالمدينة، فضلًا عن طرح مشروعات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل غرف الفنادق، واستكمال مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35%، بالإضافة إلى التعاقد مع أربعة فنادق جديدة خلال الشهر المقبل.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ جنوب سيناء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومشاركة المجتمع المحلي والمنشآت السياحية في دعم مبادرات التحول الأخضر، مع تكثيف برامج التوعية، والاستعداد لتقديم الحوافز الإيجابية من المحافظة للفنادق والمنشآت التي تبادر بتنفيذ مشروعات مستدامة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

.