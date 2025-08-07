مصطفى بكري: الإخوان تتاجر بالقضية الفلسطينية لجمع الأموال وفتح حسابات في تركيا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية لجمع الأموال، للعمل على فتح حسابات في تركيا، معلقا “اللي مش عارف إسرائيل بتعمل إيه مش شايف الواقع، واللي مش شايف الأطراف اليل بتحاول تعمل قتنة عربية يبقى مش شايف الواقع، هناك تحالف إسرائيلي إخواني معلن هدفه سيناء بالأساس”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محافظ شمال سيناء قال إن لدينا سلاح يحمي الأمن القومي، جيشنا يقف على الحدود لحماية الأمن القومي، نتعامل بالدبلوماسية وساكتين وحلوين لكن وقت الجد والخطر هتشوفوا وش تاني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لم تغلق معبر رفح، مؤكدا أن مصر تعمل على دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف مع أهالي غزة.