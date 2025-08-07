«خبيثة وساقطة».. مستشار الرئيس الفلسطيني يردّ على المظاهرات الخارجية ضد الدولة المصرية

وصف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن المظاهرات التي خرجت ضد الدولة المصرية «خبيثة وساقطة» للنيل من مصر ودورها التاريخي للقضية الفلسطينية.

أعداء الشعب الفلسطيني والقضية

وتساءل مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد شردي «أليست مصر تساعد الفلسطينيين؟ أليست مصر تقف مع فلسطين بكل قوتها وقيادتها وشعبها وجيشها وأزهرها؟»، مؤكدا على أن أعداء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والأمة العربية لابد أن ينتفضوا في وجه مصر، للتشويش على دورها.



وشدد على أن كل تلك المحاولات لن تؤثر على عظمة الدولة المصرية وما تقوم به من دور تاريخي وريادي في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن قافلة مصر وفلسطين والأمة العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية تسير والمرتبطون بأجندات تصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل لن يجنوا إلا الخذلان والخسران المبين وخذي الدنيا والآخرة، جزاء ما يقترفون من محاولات لبث الفتن والكذب والدجل الذي اعتادوا عليه منذ أن بدأو.