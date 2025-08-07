قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء أزمة وسام أبوعلي في الأهلي.. وهذه تطورات صفقة انتقاله للدوري الأمريكي
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
توك شو

مقرر سابق للأمم المتحدة: الدعم الأمريكي يمنح إسرائيل غطاءً دبلوماسيًا للتحرك دون مساءلة

هاجر ابراهيم

اتهم مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في فلسطين، الولايات المتحدة بتوفير دعم ممنهج لإسرائيل، يساهم في تعزيز نفوذها الإقليمي ومنع محاسبتها دوليًا على انتهاكاتها المستمرة.

وقال لينك، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن الدعم الأمريكي لا يقتصر على المساعدات العسكرية والاقتصادية، بل يشمل أيضًا غطاءً دبلوماسيًا دائمًا داخل مجلس الأمن الدولي، ما يسمح لإسرائيل بتنفيذ سياساتها دون التعرض لمساءلة حقيقية.

وأضاف أن هذا الواقع يعزز من شعور إسرائيل بالحصانة الدولية، ويمنحها مساحة أوسع للتحرك بحرية، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في مختلف أنحاء المنطقة العربية، في ظل غياب ضغط دولي حقيقي.

إسرائيل حقوق الإنسان فلسطين المساعدات العسكرية الدعم الأمريكي

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

ما فائدة أن يعلمنا الله صفة من صفاته ويظهرها لنا؟ علي جمعة يجيب

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

السوشيال

أمين الفتوى يحذر من تحول الأخلاق لسوق نخاسة على السوشيال

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

