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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الفرنسي في إسرائيل: لا تحتلوا غزة واستغلوا فرصة الاتفاق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد السفير الفرنسي لدى إسرائيل، فريدريك جورن، في مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، أن بلاده لا تزال تعتبر نفسها صديقة لإسرائيل، رغم التوترات الأخيرة على خلفية اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية.

ودعا جورن الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الانجرار نحو احتلال قطاع غزة، مشيراً إلى وجود بدائل واقعية لإنهاء سيطرة حركة حماس وتحقيق الأمن دون الانخراط في حرب مفتوحة طويلة الأمد.

وقال: "نحن عند مفترق طرق. عشت في إسرائيل خلال سنوات الحرب، وأرى بوضوح أن هناك خيارات أخرى غير حرب لا تنتهي".

وحذر السفير من التوجه نحو توسيع العمليات العسكرية، موضحاً أن هذا المسار مكلف ومعقد، حتى وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، وأضاف: "أفهم صعوبة الوضع، وأحترم بعض أعضاء الحكومة، لكن أقول بوضوح: لا تقدموا على احتلال غزة. هذه لحظة مناسبة للتوصل إلى اتفاق، ويجب العمل مع الشركاء العرب لتخطيط اليوم التالي".

وعن العلاقة بين باريس وتل أبيب، شدد جورن على أنها لم تنقطع، بل تمر بمرحلة نقاش "صريح بين أصدقاء"، مضيفا: "مهمتنا كقوة دولية ليست التبعية لمنطق الحرب، بل طرح بدائل على الطاولة".

وأكد السفير أن السلام هو الخيار الأفضل لمستقبل إسرائيل، متسائلاً: "هل من المنطقي أن يخدم الشباب الإسرائيليون في غزة لعقود مقبلة؟ لقد بدأ الاحتلال يؤثر على التعليم والصحة داخل إسرائيل. إسرائيل قوية عندما تكون في سلام، ونحن نريد دعمها للعودة إلى هذا الطريق".

وأشار إلى أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لا يعني تخليها عن دعم إسرائيل، قائلا: "حتى في ظل الخلافات، نتصرف كأصدقاء. نعرض خيار العيش بسلام مع الفلسطينيين، والعمل على إصلاح السلطة الفلسطينية. قد تكون المرحلة صعبة، لكننا نحب إسرائيل ونسعى لبناء مستقبل أفضل معها".

وبخصوص المبادرة الفرنسية-العربية، أوضح جورن أنها تتضمن وقفاً لإطلاق النار، وإطلاق الأسرى، وإنشاء آلية أمنية دولية، يليها إعادة إعمار غزة وتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن حماس لن تبقى جزءاً من المشهد في القطاع.

وفي ختام حديثه، أعرب السفير عن تضامنه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، معلقاً على الصور التي نُشرت مؤخراً: "كانت مؤلمة للغاية. أتضامن مع العائلات، وأفتخر بأن رئيس بلادي أدان تلك الصور وذكر بأن حماس حركة بربرية. أمامنا الآن فرصة لوقف الحرب وإنهاء التحريض والفوضى. آمل أن يتخذ أصدقائي في إسرائيل القرار الصحيح".

إسرائيل السفير الفرنسي لدى إسرائيل فريدريك جورن اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية فرنسا وإسرائيل احتلال قطاع غزة

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