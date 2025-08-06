حماس تثمن الحراك العالمي ضد العدوان والحصار والتجويع في قطاع غزة

ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الحراك العالمي ضدّ العدوان والحصار والتجويع في قطاع غزَّة ؛ داعية الأمة العربية والاسلامية والأحرار حول العالم إلى مواصلة وتصعيد فعالياتهم الجماهيرية أيّام الجمعة والسبت والأحد القادمة ضدَّ استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان لها: نثمن ونقدّر عالياً الحراك العالمي والفعاليات الجماهيرية، في كل المدن والعواصم الدولية، التي عبّرت عن رفضها وإدانتها لحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزَّة، وفضحت إرهاب الاحتلال الصهـ يونازي ضدّ المدنيين العزَّل من الأطفال والنساء.

كما دعت الحركة إلى مواصلة وتصعيد الضغط الجماهيري في كل المدن والعواصم والساحات، أيام الجمعة والسبت والأحد 8 و9 و10 أغسطس ، وكل الأيام القادمة، عبر المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية والداعمة للاحتلال والعدوان.

وأضافت الحركة: ندعو الى توحيد الجهود الضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، ونرفع الصوت عالياً ضدّ الصمت والعجز الدولي أمام بشاعة القتل قصفاً وتجويعاً ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.

وأكملت: وليستمر هذا الحراك العالمي وليتصاعد في الأيام القادمة بكل أشكاله ووسائله وتنوّعه، في كل المدن والعواصم والساحات حول العالم، دعماً لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وانتصاراً للقيم الإنسانية والعدالة، ورفضاً لجرائم الاحتلال والإبادة والتجويع، حتّى فتح المعابر وفك الحصار ووقف العدوان على قطاع غزَّة.