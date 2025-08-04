وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس تتعمد تجويع المحتجزين في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن حماس تتعمد تجويع المحتجزين في قطاع غزة، ونطالب بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للمحتجزين في غزة.



وأضاف أن حماس تحاول أن تفرض شروطا للبقاء في الحكم بقطاع غزة، وسأشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا لبحث ملف المحتجزين.

وحث مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين بمن فيهم رؤساء سابقون لأجهزة المخابرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط على حكومتهم لإنهاء الحرب في غزة.

وكتب المسؤولون السابقون في رسالة مفتوحة تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين: "إن تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل".

زعم عامي أيالون، المدير السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك): "في البداية كانت هذه الحرب حربًا دفاعية، ولكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب حربًا عادلة".

وحذر أيالون في مقطع فيديو نُشر مصاحبًا للرسالة من أن الحرب التي تقترب من شهرها الثالث والعشرين "تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها".

دعت الرسالة،التي وقع عليها 550 شخصًا، بمن فيهم رؤساء سابقون لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالة التجسس الموساد، ترامب إلى "توجيه" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو وقف إطلاق النار.

