دخول الفوج الثالث من القافلة السابعة للمساعدات المصرية إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، أنه تم دخول الفوض الثالث من القافلة السابعة لسلسلة الإمداد التي أطلقها الهلال الأحمر المصري فى الـ 27 من يوليو الماضي إلى غزة، والتي تحمل اسم «زاد العزة من مصر إلى غزة».

وأضاف قائلًا: «دخلت بالفعل شاحنات الفوج الثالث، وكنا نتابع منذ صباح اليوم دخول الشاحنات واحدة تلو الأخرى، وفوج وراء الآخر، والتي تحمل أطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية المختلفة والتي تنوعت بين الدقيق والأرز والسكر والسلال الغذائية والمستلزمات الصحية والأدوات الطبية».

وتابع: «أن عشرات الآلاف من أرغفة الخبز الطازج المخبوز في مصر يقدم إلى الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلي الوجبات الساخنة التي يتم تجهيزها فى مدينة الشيخ زويد في مركز الإمداد والتموين التابع للهلال الأحمر المصري داخل المخبز الآلي، من أجل تفويجها ضمن السلال الغذائية إلى داخل قطاع غزة ».