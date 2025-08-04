ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مقلق، مشددا على ضرورة توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للمدنيين هناك.

وأضاف ترامب في تصريحات له: "نريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام، ونريد من إسرائيل أن تطعم الناس هناك. لا نريد أن يتضور الناس في غزة جوعا، وتحدث أشياء سيئة الآن."

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة، خلال فترة إدارته، كانت "الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر المال لهذا الغرض"، في إشارة إلى المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم لغزة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحرب المستمرة، وسط دعوات دولية متزايدة لتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة المدنيين.