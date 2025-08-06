جمال شعبان: مصر أكثر دولة وقفت بجوار الأشقاء في فلسطين

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر أكثر دولة وقفت بجوار الأشقاء في فلسطين، وقدمت المساعدات للأشقاء في غزة بدافع إنساني بحت.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن مصر أكثر بلد أخلصت للقضية الفلسطينية، رغم الشائعات الكثيرة التي تنتشر، فمعظم المساعدات التي تدخل من المعابر تكون من مصر.

ولفت إلى أن مصر ستظل هي سند القضية الفلسطينية، وهي تسعى بكل الطرق لوقف الحرب في غزة.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن آلاف شاحنات المساعدات المصرية متواجدة بالقرب من المعابر.