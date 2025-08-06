أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة

حذر الإعلامي أحمد موسى من تطورات خطيرة قادمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا للمصادقة على خطة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل.



وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن المرحلة المقبلة تحمل مخاطر كبيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن هذه الخطة تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة.

وأكمل: التحركات الإسرائيلية بأنها تصعيد غير مسبوق، ويستدعي وقفة دولية جادة لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، داعيًا في الوقت نفسه إلى الانتباه لمحاولات تقويض الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.



