أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف الداخلية والأمن الوطني بفيديوهات مفبركة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يتعرضان لهجمة إعلامية منظمة تسعى لتشويه صورتهما أمام الرأي العام، من خلال تداول فيديوهات وأخبار مفبركة.



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن تلك الحملة تسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة الأمنية، مضيفًا: "هناك فيديوهات وأكاذيب يتم ترويجها بهدف النيل من وزارة الداخلية والأمن الوطني، وهي حملة مرتبة ومخطط لها بعناية".





وشدد على أن هذه المحاولات تأتي في إطار سعي بعض الجهات إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، قائلاً: "الهدف خلق أزمة للدولة وضرب المؤسسات الأمنية، لكن الشعب المصري واعٍ ومتماسك ولن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات".



