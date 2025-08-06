رغم التحديات.. أحمد موسى: قناة السويس حققت 61 مليار دولار خلال 10 سنوات

كشف الإعلامي أحمد موسى عن الأرقام الرسمية الخاصة بإيرادات قناة السويس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن القناة حققت عوائد قدرها 61 مليار دولار، رغم الأزمات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية.





وأوضح موسى أن إيرادات القناة شهدت نموًا مطردًا، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار في عام 2013، ثم ارتفعت إلى 5.4 مليار في 2014-2015، وتواصلت الزيادة لتصل إلى 6 مليارات دولار في 2016-2017، ثم 7 مليارات في 2021، و9.4 مليار دولار في 2022-2023، قبل أن تسجل القناة أعلى إيراد في تاريخها بقيمة 10.2 مليار دولار مؤخرًا.





وأضاف أن القناة شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في حجم الحمولات المنقولة، حيث زادت من 900 مليون طن إلى 1.5 مليار طن.



وأشار إلى أن قناة السويس تأثرت بالخسائر الاقتصادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القناة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وخدمة التجارة العالمية.