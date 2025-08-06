في الذكرى الـ.10.. أحمد موسى: قناة السويس الجديدة أثبتت نجاحها بالأرقام

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالنجاحات التي حققتها قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها قبل عشر سنوات، مؤكدًا أن المشروع القومي الذي شكك فيه البعض بات اليوم أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القناة الجديدة لم تقتصر فقط على كونها ممرًا ملاحيًا، بل أصبحت مركزًا استراتيجيًا يقدم خدمات مهمة للعالم، مضيفًا: "كل من يعمل في قناة السويس نقول له في هذه الذكرى: كل سنة وأنت طيب، فالقناة أصبحت مصدر فخر لكل المصريين".



وأوضح أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس تضاعفت خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 16 ألف سفينة في عام 2013 إلى 32 ألف سفينة في عام 2023، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا الممر الملاحي الحيوي.



وأشار إلى أن القناة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم من خلال تقليص زمن الرحلات البحرية، وتوفير الوقود والتكاليف لشركات الشحن العالمية.



