أحمد موسى: التنظيمات الإرهابية تستهدف الداخلية والأمن الوطني بفيديوهات وأخبار كاذبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعات الإرهابية تستهدف وزارة الداخلية المصرية وجهاز الأمن الوطني، معلقا: "حملة هدفها ضرب وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بفيديوهات وأخبار غير صحيحة وأكاذيب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ بداية 2006 وحتى قبل 2011، قنوات وحملات استهدفت هدم وزارة الداخلية، معلقا: "وفي 2011 تنظيم الإرهاب ضرب السجون والأقسام، وجهاز أمن الدولة المعني بكل معلومات الإرهاب ويكشف كل التآمرات المنفذة من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن: الهدف من الفيديوهات والأخبار الكاذبة، هو ضرب وتشويه وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، الحملة دي استهداف ومرتبة، وفيديوهات مفبركة، عشان في الوقت المناسب ينفذوا مخططهم.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "هدفهم خلق أزمة للدولة، فتبدأ هذه الحملات للهدم، ولكن مفيش حد هيهزم شعب متماسك قوي، ولا بد ألا ننساق وراء هؤلاء".