أحمد موسى يحذر: مخططات لضرب العلاقة بين مصر والدول العربية

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك محاولات ممنهجة لإضعاف الروابط بين مصر والدول العربية، من خلال بث الفتن وإثارة الفرقة بين الشعوب، في إطار مخطط يستهدف إضعاف العالم العربي لصالح أطراف خارجية تسعى لتحقيق أهداف توسعية.



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المحاولات تسعى لضرب وحدة الصف العربي، عبر تحريك لجان إلكترونية تهدف إلى إحداث وقيعة بين الشعوب وحكوماتها، إلا أن وعي الشعوب وعلى رأسها الشعب المصري يقف حائلًا أمام تنفيذ هذه المخططات.



وأكد أن الأمن القومي العربي أصبح الآن أكثر تماسكًا، بفضل إدراك الدول العربية لحجم التهديدات المشتركة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا واسعًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.





