أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. ورسائله استباق لمخطط الاحتلال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا وحاسمًا في كلمته أمام جميع دول العالم، حين أغلق ملف التهجير، ورفضه بشكل قاطع وإلى الأبد.

إعلان احتلال غزة بالكامل

وأوضح "موسى"، في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت اليوم أنها ستحتل قطاع غزة بالكامل، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك.

بداية المخطط منذ 2005

وأشار الإعلامي إلى أن بداية مخطط الاحتلال الكامل كانت منذ عام 2005، مضيفًا أن حركة حماس في عام 2007 قتلت 700 شخص من حركة فتح بعد الانقلاب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكانت تدير المعبر الفلسطيني في تلك الفترة.

وأضاف "موسى" أن حماس تستطيع- بالاتفاق مع جيش الاحتلال- أن توقف الحرب، ولكنها على حد قوله "لا يهمها الأمر".

رسائل السيسي استباق للمخطط

ونوه "موسى" بأن رسائل الرئيس المصري اليوم هي استباق للمخطط القادم، الذي يهدف إلى نزوح الفلسطينيين نحو مصر والضغط عليها لقبول دخولهم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان في انتظار هذه اللحظة؛ لتندد وتروج الشائعات بأن مصر مع التهجير.