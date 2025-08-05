أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر قالت في حفل تخرج كلية الشرطة بعد أيام من 7 أكتوبر 2023، إنه لا تهجير للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.



وتابع أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر عندها تقديرات الموقف المستقبلي وسيناريوهات واحتمالات المتوقع حدوثه، موضحا أن مصر قرأت مشهد التهجير مبكرًا.

ولفت أحمد موسى ، إلى أن ما يحدث في غزة ومظاهرات أمام السفارات المصرية هدفها الرئيس السيسي والدولة المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي تحدث أن هناك من يريد توجيه اتهامات لمصر لصرف النظر عن السبب الحقيقي في جرائم نتنياهو.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن خطة الإخوان في الفترة الحالية عدم التركيز على الجانب الإسرائيلي والأمريكي في هذه المرحلة، موضحا أن المخطط الإسرائيلي الإخواني على هدف واحد.

وفضح الإعلامي أحمد موسى، جروب سري لجماعة الإخوان الإرهابية على إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن التوجيهات الصادرة عن التنظيم الدولي بشأن إعادة سيناريو 2011 ومهاجمة الجيش المصري واستهداف معبر رفح وفتحه من أجل إتمام عملية التهجير.



