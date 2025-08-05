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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقات نارية وأحلام كبيرة.. كبار الدوري المصري يُعلنون الجاهزية لانطلاق الموسم الجديد

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
إسلام مقلد

مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس، اشتعل الميركاتو الصيفي في الأندية الكبرى، في ظل رغبة جماهيرية عارمة باستعادة الهيبة المحلية والتألق القاري. وبينما تُعد المنافسة على اللقب هدفًا معلنًا، جاءت التحركات الانتقالية لتؤكد جدية كل نادٍ في الدخول إلى الموسم الجديد بقوة ضاربة.

الأهلي.. موسم الدفاع عن كل شيء

حامل لقب الدوري الأهلي دخل سوق الانتقالات بقوة، وأعلن عن صفقات وُصفت بـ"الثقيلة"، في إطار الإعداد لموسم مزدحم بالمنافسات المحلية والقارية. 

البداية كانت بتأمين مركز حراسة المرمى بضم محمد سيحا من المقاولون العرب، تلاها تعاقد مع نجم منتخب تونس محمد علي بن رمضان من فرينكفاروش المجري لتدعيم وسط الميدان.

الهجوم الأحمر شهد صفقتين من العيار الثقيل بعودة محمد شريف من الخليج السعودي، والتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه قادمًا من طرابزون سبور، في عودة طال انتظارها من الجماهير. 

وواصل الأهلي تدعيم الصفوف بضم أحمد زيزو من الزمالك، في صفقة أشعلت الأوساط الكروية المصرية، إلى جانب تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري من سيراميكا، ومصطفى العش من زد، وياسين مرعي من فاركو لتدعيم الدفاع.

الزمالك.. إعادة بناء بطموحات كبرى

نادي الزمالك، الباحث عن العودة لمنصات التتويج، تحرك بذكاء في سوق الانتقالات، وبدأ تدعيم صفوفه من الخلف بالتعاقد مع الحارس المهدي سليمان من الاتحاد السكندري، ثم انتقل بسرعة لتعزيز الهجوم بضم عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو، وشيكو بانزا من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ولم يغفل الزمالك عن خط الوسط، حيث ضم المغربي عبدالحميد معالي من اتحاد طنجة، والفلسطيني الشاب آدم كايد من بريدا الهولندي، بالإضافة إلى صفقتي محمد إسماعيل من زد وأحمد ربيع من البنك الأهلي.

هذه التعاقدات جاءت في ظل رغبة الإدارة البيضاء بإعادة هيكلة الفريق بشكل يمنحه القدرة على المنافسة محليًا وأفريقيًا بعد مواسم من الاضطرابات.

بيراميدز.. صفقات برازيلية وطموح اللقب الأول

بيراميدز لم يكن بعيدًا عن المشهد، وأعلن عن نواياه مبكرًا بصفقة مميزة مع البرازيلي إيفرتون لتدعيم خط الوسط، بالإضافة إلى التعاقد مع مصطفى زيكو من نادي زد، أحد أبرز المواهب الصاعدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشق الهجومي وربط خطوط اللعب.

ويطمح بيراميدز، الذي أصبح من ثوابت المنافسة في الدوري المصري، إلى تحقيق لقبه الأول في تاريخه، خاصة بعدما احتل المراكز المتقدمة في المواسم الأخيرة، مع استقرار فني وإداري منح الفريق ثقلاً على الساحة المحلية.

موسم استثنائي في الأفق

من خلال هذه التحركات المكثفة والصفقات النوعية، يتجه الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لأن يكون من أقوى نسخ المسابقة في السنوات الأخيرة. 

الأهلي يسعى لتأكيد الهيمنة، والزمالك يتطلع للعودة، وبيراميدز يرفع شعار "الآن أو لا"، فيما تراقب باقي الأندية المشهد في صمت، بحثًا عن مفاجآت قد تُربك الحسابات.

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