رسائل الرئيس السيسي للمصريين.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأربعاء من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية، واجتماع رئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم.

كما يعلق على كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، والرد على الشائعات.

فيما يستعرض الشائعات الخاصة بارتفاع أسعار الأدوية، وما حدث في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.