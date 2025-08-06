نشأت الديهي من فوق سماء غزة: القطاع تحول إلى مدينة أشباح

وصف الإعلامي نشأت الديهي، من على متن طائرة عسكرية مصرية ضمن الجسر الجوي المخصص لإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، المشهد فوق المدينة قائلًا: "نبدأ عملية إنزال المساعدات، وتظهر لنا غزة كأنها مدينة أشباح هذا أقسى مشهد يمكن أن تراه العين."

وأكد "الديهي" من على متن أحد طائرات القوات المسلحة ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن الهدف من هذه الرحلة هو إيصال ما استطاعت مصر أن تُقدّمه في ظل التعنت الإسرائيلي المتواصل، مؤكدًا: "هذا أقصى ما يمكننا فعله الآن، لكن رسالتنا واضحة: نحن معكم، وآلامكم هي آلامنا."

وخلال حديثه المؤثر، وجّه رسالة إلى أبناء قطاع غزة قال فيها: "هذه المساعدات التي نسقطها اليوم ليست مجرد صناديق، بل قبلة على جبين كل رجل وامرأة وطفل في القطاع، هذا أقل ما يمكن تقديمه لشعبٍ يُذبح أمام أعين العالم."

وأضاف: "أن نكون جسرًا جويًا لكم، هذا واجبنا، وهذه ليست منّة بل مسؤولية تاريخية وأخلاقية، تحملها مصر بكل وعي وإيمان."

وعبر عن حزنه العميق لكون زيارته الأولى لغزة تأتي في ظل هذه الظروف المأساوية، متابعًا

"كنت أتمنى أن أزور غزة في ظروف مغايرة، كنت أتمنى أن تطأ قدماي أرضها، لا أن أراها من فوق، بينما القتلى والجرحى تحتنا."

وتابع "محافظات بأكملها لم تعد موجودة، أصبحت أثرًا بعد عين، وكأن التاريخ يُمحى على مرأى ومسمع من العالم."