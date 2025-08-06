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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

وزير الرياضة
وزير الرياضة
كريم عاطف

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة العالم تحت ١٩ سنة لكرة اليد والتي تستضيفها  مصر  خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخب  وتقام البطولة تحت  شعار "مصر تستقبل العالم".

وتواجد بحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية للبطولة  والتي استضافتها الصالة الرئيسية المغطاة باستاد القاهرة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد  وسفير كوريا الجنوبية بمصر  ومدحت البلتاجي النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي ، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والسيد محمد يحي رئيس مجلس ادارة المتحدة للرياضة والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس ادارة المتحدة ولفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية والشخصيات العامة .

وتضمن حفل الافتتاح  والذي سبق قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لمنتخبنا القومي امام نظيره منتخب كوريا الجنوبية  عروض  بالليزر والموسيقى تلاه استعراض  المنتخبات ال32 المشاركين بالبطولة .

 وبكلمته توجه وزير الرياضة بالشكر الي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي دعم الرياضة المصرية وبطولة العالم تحت ١٩ سنة لكرة اليد .


معرباً عن سعادته لاستضافة مصر للبطولة علي أرضها متمنياً لجميع المشاركين بالتوفيق وقضاء وقت ممتع ببلدهم الثاني أرض الكنانة مصر .

فيما أعرب الدكتور حسن مصطفي  رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن ثقته الكبيرة بنجاح مصر المعتاد في تنظيم بطولة العالم للناشئين.

كما شاهد وزير الشباب والرياضة المباراة الافتتاحية لفراعنة اليد  تحت ١٩ سنة امام منتخب كوريا الجنوبية والتي انتهت لصالح منتخبنا الوطني بفارق كبير بلغ   19 هدف حيث انتهت المبارة لصالح منتخبنا المصري 46-27.

ويتواجد منتخب الفراعنة للناشئين لكرة اليد  ، بالمجموعة السابعة، بجانب منتخبات "اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم تحت ١٩ سنة كرة اليد مصر تستقبل العالم

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