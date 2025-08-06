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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

البلوجر خالد الرسام
البلوجر خالد الرسام
قسم الحوادث

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

القبض على البلوجر خالد الرسام

ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى "خالد الرسام" لنشره الفسق والفجور بمواقع التواصل الاجتماعى عبر مقاطع تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن البلوجر خالد الرسمي يقوم بالترويج لفيديوهات خاصة به عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادش يتحدث فيه عن العلاقات غير الشرعية المحرمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

خالد الرسام منصات التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الداخلية البلوجر خالد الرسام

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