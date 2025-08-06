السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات، في دائرة مركز شرطة الخانكة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق في مخلفات أمام شركة "أكما" على الطريق القادم من السلام - اتجاه الخانكة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد أحمد التهامي، وتم الدفع بسيارة إطفاء، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وحر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.