الزمالك يحسم صفقة ألفينا بـ300 ألف دولار

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي البنك الأهلي اتفق على ضم مصطفى الزناري مدافع فريق الزمالك لمدة موسم على سبيل الاعارة، مع قيام اللاعب بتمديد عقده لموسم آخر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك حسم صفقة خوان الفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل أحمد الجفالي لصفوف فريق أبها السعودي لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وأضاف: خوان ألفينا انتقل للزمالك مقابل 300 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار.

وأكمل: الزمالك يسير بشكل جيد وهادئ في الميركاتو الصيفي، وجون إدوارد يسيطر على مفاتيح كرة القدم بشكل جيد، وتم منحه كل الحرية من أجل ضم لاعبين ورحيل آخرين لترميم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات.

وتابع: هناك جهد كبير بذله جون إدوارد ويستحق الإشادة عليه، والزمالك استعاد هيبته في التفاوض بشكل جاد وقوي مع اللاعبين، ونجح في حسم 10 صفقات جديدة.

وأشار إلى أن الزمالك احتفظ بحقوقه في تيدي اوكو وحصل على مبالغ مالية تُقدر بنحو 250 الف دولار، من وراء انهاء التعاقد معه.