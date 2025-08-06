الزمالك يوافق على إعارة مصطفى الزناري للبنك الأهلي لمدة موسم

أفاد مصدر داخل نادي الزمالك، بأن إدارة النادي وافقت على إعارة مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي البنك الأهلي لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي البنك الأهلي أنهوا الاتفاق مع الزمالك على كافة تفاصيل الصفقة، كما توصّل اللاعب لاتفاق نهائي بشأن الأمور المالية الخاصة بانتقاله.

وجاءت موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إعارة الزناري، في ظل وجود عدد من البدائل الجاهزة في مركز قلب الدفاع، ما يسمح بخروج اللاعب لاكتساب فرصة مشاركة أكبر.