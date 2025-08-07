رشوان توفيق: أشعر بالقرب الإلهي في نومي وبشوف الأحباب الراحلين

عبّر الفنان رشوان توفيق، عن امتنانه العميق لله تعالى، مؤكدًا أنه يعيش حالة من الرضا والتسليم الدائم لرحمة الله وفضله، مؤكدًا، أنه يشكر الله في كل لحظة، داعيًا ألا يحتاج لأحد من خلقه، وأن يظل دائمًا في معية الله ورعايته، مضيفًا: "أقول لربي دائمًا، إن شكرتك يوم القيامة فلن أوفيك ذرة من نعمك".

حالة من التواصل الروحي

وأضاف توفيق، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّه يعيش حالة من التواصل الروحي مع الله، حيث يشعر بالقرب الإلهي حتى في نومه، ويرى رؤى تجمعه بأحبابه الراحلين.

وأوضح أنه رأى مؤخرًا في المنام صديقه الراحل الدكتور أحمد عبد الحليم، وقال له مرارًا أثناء الرؤيا: "ربنا أكرمني قوي يا أحمد"، معبرًا عن حالة من الإشراق والرضا التي يعيشها في وجدانه.

وتابع، أنه يتحدث إلى الله باستمرار، سواء أثناء المشي أو أداء أعماله اليومية، ويشعر كأن روحه ما زالت في عنفوان شبابها.

وأشار إلى أنه يشعر بطمأنينة وسكينة غامرة من هذا القرب الروحي، وأن الله قد منّ عليه بنعم باطنة كثيرة لا يراها الناس، لكنه يلمسها في قلبه وروحه، مستشهدًا بروحانيته العالية وقوة صلته بالخالق، رغم بساطة حياته اليومية.



