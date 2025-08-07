يعلّم الصدق | بسمة وهبة عن رشوان توفيق: من جيل الفن الراقي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ بعض الأشخاص في حياتنا يشكلون لنا ذكريات جميلة تبقى خالدة في الذاكرة، فهم يذكروننا بزمن مضى كان مليئًا بالقيم والأخلاق.

الفنان رشوان توفيق

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ضيفها اليوم ليس مجرد فنان عادي، ولا مجرد أب طيب يظهر على الشاشة فقط، بل هو شخص يشعر معه المشاهد وكأنه يتواصل مع ضميره وذاكرته الحية، وهو الفنان رشوان توفيق.

وتابعت أن رشوان توفيق من جيل الفن الراقي الذي كان يعلّم الصدق ويبعد عن التزييف، فهو يحمل في عينيه صدقًا يشهد له ملايين المشاهدين، حيث وقف أمام الكاميرا بعين مليئة بالصدق الذي جعل جمهوره يصدق ما يراه.

وأشارت إلى أن رشوان توفيق هو أكثر من مجرد رمز فني، فهو رمز إنساني، وتمثيله لا ينطلق من تقمص أدوار فقط، بل هو تجسيد حقيقي لشخصيته، حيث إن ما يخرج من قلبه يدخل مباشرة إلى قلوب المشاهدين.

وأكدت، أن صدق الفنان في التمثيل هو ما يجعل أعماله تصل إلى قلوب الناس، مضيفة أن رشوان توفيق يمثل نموذجًا يحتذى به في الفن النظيف الذي يعكس القيم الحقيقية، مما جعله يحتل مكانة خاصة في ذاكرة الأجيال ويظل مثالًا يُحتذى به في عالم الفن والإنسانية.