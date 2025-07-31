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رشوان توفيق: حزين على أخي وحبيبي لطفي لبيب ولم أتمكن من وداعه|خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشوان توفيق: حزين على أخي وحبيبي لطفي لبيب ولم أتمكن من وداعه|خاص

رشوان توفيق و لطفي لبيب
رشوان توفيق و لطفي لبيب

 قال الفنان رشوان توفيق أنه  لم يستطع أن يودع لطفي لبيب لذلك يشعر بالحزن، مشيرا إلى أنه عندما علم بمرضه تحصل على رقم هاتفه واتصل به.

أضاف رشوان توفيق في مداخله هاتفيه لموقع صدى البلد الإخباري: "لطفي لبيب عمل معي موقف إنساني عندما جاء إلى بيتي في الزمالك وقت وفاة زوجتي رغم مرضه لكن جاء لكي يعزيني في زوجتي وقلت له وقتها لماذا جئت وأنت مريض، هو شخص مواقفه الإنسانية كثيرة، وأعرفه منذ زمن فهو أخي وحبيبي، رينا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الفنان الراحل لطفي لبيب، كان قد صرّح في مداخلة هاتفية لموقع “صدى البلد” الإخباري، في أول تعليق له عقب خروجه من المستشفى قبل أيام من وفاته:  “أنا بخير الحمد لله، خرجت من المستشفى النهارده وفي المنزل”.

وأضاف لطفي لبيب: “لسه تعبان وممنوع من الكلام”.

واختتم المداخلة قائلا: "بشكر كل جمهوري على المحبة، شكرا بجد، كل الحب ليكو، راضي بكل حاجة".

ورحل الفنان الكبير لطفي لبيب عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر 77 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث تدهورت حالته بشكل كبير خلال الساعات الماضية وفقد الوعي تماماً بسبب نزيف الحنجرة والتهاب رئوي شديد أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة.

فقد تعرض الفنان لطفي لبيب لتدهور صحي قوي، ما أدى إلى  نقله إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بسبب إصابته بنزيف حاد في الحنجرة أدى إلى فقدانه للوعي وتطور حالته إلى التهاب رئوي شديد، وتوقف نبض القلب.


كما عانى الفنان لطفي لبيب منذ عام 2017 من جلطة دماغية وسرطان في الجنجرة أثرت بشكل كبير على حركته، ولكنه تمسك بالفن بشكل كبير

https://youtube.com/shorts/6rrMJL9MoEg?si=PKn0_veM5ieoUaTi

اخبار الفن نجوم الفن رشوان توفيق لطفي لبيب

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