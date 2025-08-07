أمي من أولياء الله الصالحين.. رشوان توفيق يكشف عن لحظات مؤثرة في حياة والدته

قال الفنان رشوان توفيق إن والدته كانت من أولياء الله الصالحين ووالده كان يحب التمثيل، موضحا: «أمي كانت لا تنام الليل وكانت طول الليل تذكر ولما تتوضى تبكي وتقول أنقذ يارب شعري من النار، فبقولها يا ماما طب بتعيطي ليه دلوقتي أنتي بتتوضي مش بتصلي».

لحظات مؤثرة في حياته

وأضاف الفنان رشوان توفيق خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور»: «امي كانت اكتر واحد تحبه في ولادها أنا، لأني كنت أكثر الناس حنانا بها، وكبرت بدعاء الوالدين، وكنت بقولها أنا عايش بدعاكي، وكانت بتحبني أوي الساعة 8 ولا 9 لما بصحي ألاقيها حاطة الكرسي بتاع السفرة وسادة الباب، أقولها إيه اللي مقعدك كده، تقولي أنام إزاي وأنت مش موجود».

ولفت إلى أنه تزوج وعاش مع والدته 4 سنوات، وكان عندما يدخل المنزل عقب عودته من الخارج يخلع الثياب ويضعه بجوارها.