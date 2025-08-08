مصطفى بكري: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وضع المنطقة على فوهة بركان

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أمس اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ووضع المنطقة على فوهة بركان، وأن نتنياهو أطلق الخطة التي تستهدف احتلال غزة بالكامل.

المخطط الذي تم التحذير منه

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هذا المخطط الذي تم التحذير منه، والذي يستهدف خلق واقع جديد للمنطقة وتفجير أوضاع لا نعرف إلى أين تقود المنطقة.

وأكد على أن المجلس المصغر وافق على احتلال غزة بالكامل وتهجير السكان إلى الجنوب، كما لم يكتفي نتنياهو بإشعال فتيل الحرب، بل يعود بخطة أشد خطورة.

إعادة احتلال غزة

وأشار إلى أن كافة التقارير تشير إلى إعادة احتلال غزة بأكمله، وهناك 75% من الأرض مسيطر عليها الآن، كما أن هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهذا السيناريو يعني أننا مقبلين على حصار جديد.