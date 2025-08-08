مصطفى بكري: المنطقة تعيش لحظة فارقة وخطيرة.. ومصر لن تقبل بالمساس بأمنها القومي

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة قائلا: «علينا أن نعرف أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها القومي، وأن القاهرة تجري اتصالات بالجهات الدولية»

لحظة فارقة وخطيرة

وأكد بكري أن المنطقة تعيش لحظة فارقة وخطيرة، مؤكدًا أن نتنياهو أطلق شرارة أخطر خطة لاحتلال غزة بالكامل، ضمن ما وصفه بـ"مخطط الشرق الأوسط الجديد"، الهادف لإعادة رسم خرائط المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي صدق فجر اليوم على خطة عسكرية كاملة لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها نحو الجنوب، واصفًا الأمر بأنه "لحظة حاسمة" قد تعيد تشكيل المشهد الإقليمي لعقود مقبلة.