الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تسجيل صوتي من لأحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، يتعرض فيه «بكري» للتهديد من قبل الجماعة.

وجاء نص التهديد بالتسجيل الصوتي، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، كما يلي: «إلى الإعلامي مصطفى بكري.. بنقولك الزم بيتك.. نحن لا ندعوا إلى أي عنف ضد أي حد أو أي إعلامي يؤيد السيسي.. لكن وقت الثورة بنقولك الزم بيتك».



حماية الأمن القومي المصري

وشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية، وأن القوات المسلحة المصرية جاهزة على الحدود لحماية الأمن القومي المصري.



تصفية القضية الفلسطينية

ووجه الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا" «اسمع يا نتنياهو، إحنا هنديك الدرس اللي لا تتصوره ولا تتصور أبعاده، وافهم الكلام اللي اتقال من اللواء خالد مجاور، إحنا مش هنسمح بتصفية القضية، والشعب المصري في لحظة عين بيكون على قلب رجل واحد».