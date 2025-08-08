قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينة غرب بورسعيد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بالكيلو (٤١,٥) بحري طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من البلوك الأبيض مكسو بالحجر الهاشمي بإجمالي طول نحو 50 مترا من الجهتين الغربية والقبلية بدون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بمدينة غرب بورسعيد، والمتمثلة في تنفيذ سور خرساني بطول ١٣٣٥مترا، وتنفيذ مبنى بمسطح ١١٤٤مترا، وحوض خرساني بجوار المبنى بمسطح ۹۰۰ متر، وإنشاء مبنى مكون من دور أرضي وبناء سلم دون إصدار أي تراخيص بذلك بالإضافة إلى عدم وجود أي سند قانوني ( عقد ملكية للمساحة المشار إليها تصريح بناء )، وكذا إزالة تعديل معماري بالدور الأرضي بإحدى الفيلات، وإنشاء برجولات غير مرخصة بفيلات أخرى، وإنشاء أسوار مخالفة للتصميم المعتمد بالترخيص بفيلات أيضاً وتنفيذ حمامي سباحة بفيلتين بدون ترخيص.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينة غرب بورسعيد والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.