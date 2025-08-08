يويفا يفرض عقوبات مالية ورياضية على برشلونة بسبب مخالفات نصف نهائي دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حزمة من العقوبات بحق نادي برشلونة وعدد من لاعبيه وأفراد جهازه الفني، على خلفية مخالفات ارتُكبت خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر يويفا تغريم المهاجمين لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي مبلغ 5 آلاف يورو لكل منهما، بعد مخالفتهما لوائح مكافحة المنشطات بعد نهاية اللقاء، حيث لم يتوجها مباشرة إلى مركز المراقبة كما تفرض القواعد المعمول بها.

وطالت العقوبات الجهاز الفني، حيث فرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على المدير الفني هانز فليك ونائبه ماركوس سورج، إلى جانب إيقافهما مباراة واحدة في بطولات يويفا، وذلك بداعي انتهاك المبادئ العامة للسلوك والقواعد الأساسية للانضباط.

وعلى مستوى النادي، أُلزم برشلونة بدفع غرامة قيمتها 5250 يورو بسبب قيام بعض الجماهير بإلقاء مقذوفات داخل أرض الملعب، إضافة إلى 2500 يورو أخرى بعد إشعال الألعاب النارية في المدرجات.

وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات ستُنفذ على الفور، ما يعني غياب فليك وسورج عن المباراة الأوروبية المقبلة، الأمر الذي سيشكل تحديًا إضافيًا أمام الفريق الكتالوني في مستهل مشواره القاري بالموسم الجديد.