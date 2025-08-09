تحرير أكثر من 340 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق في حملة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس الجاري،بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 178 محضرًا متنوعا، شملت 36 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و24 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و30 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و34 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و19 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى مخالفة واحدة لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10 مخالفات لعدم وجود ميزان معتمد، و3 مخالفات لتوقف كلي عن الإنتاج، و16 مخالفة للتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكميات المضبوطة 218 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال.

وأوضح التقرير أنه تم صرف 50% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن أغسطس الجاري، مع استمرار صرف المقررات الشهرية المستحقة للمواطنين، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 44 مخالفة متنوعة، شملت 12 محضرًا ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و24 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما تم تحرير 6محاضر ضد المسؤولين عن بيع وعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت ضبط والتحفظ على 30 كجم لانشون، و31 عبوة مربى، و25 عبوة بسبوسة زنة 250 جرام، و5 كجم أجبان بيضاء، و48 عبوة عصائر، إضافة إلى 37 عبوة دهانات وبويات متنوعة، وجميعها منتهية الصلاحية،حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير 19 محضرًا ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 4 أطنان ردة، و2 طن ذرة صفراء، وطن سكر أبيض، و1.3طن مكرونة، و540 عبوة زيت طعام، و90 كرتونة بطاطس شيبسي، و30 جوال ردة زنة 35 كجم، و2 جوال دقيق فاخر، وطن جبن موزاريلا، و10 كجم مصنعات لحوم، و36 قالب لانشون، و500 كجم فول، و20 جالون سماد زراعي، و60 عبوة زيوت فرامل سيارات، وجميعها مجهولة المصدر.

وفي سياق متصل، تم ضبط أحد المسؤولين عن تجارة الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته 18 شيكارة سماد يوريا مدعم من الدولة ومحظور تداوله إلا عبر منافذ وزارة الزراعة للمزارعين، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحلات التجارية لحيازته وبيعه 26 عبوة سكر ناقصة الوزن، وضبط معامل ألبان تستخدم ألبان فرز بها شوائب وحشرات في الإنتاج وتعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 1500 لتر من هذه الألبان.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لأنشطة تجارية لجمع وحيازة سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وشملت المضبوطات 8 كراتين زيت طعام تمويني بإجمالي 96 عبوة، و12 جوال دقيق بلدي مدعم، و55 كرتونة مكرونة بإجمالي 1100 عبوة، وتم التحفظ على جميع الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 3 مخالفات لتجار تموينيين لقيامهم بالتصرف في سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، شملت تحرير جنحة تصرف في سلع تموينية بقيمة 35.5 ألف جنيها، وضبط 128 كجم سكر تمويني و122 زجاجة زيت تمويني، كما تم ضبط 1967 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، و19 عبوة معسل مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لأنشطة تجارية تمارس بدون ترخيص أو ترخيص صناعي، وضبط نشاط لتجميع وتعبئة النباتات والأعشاب بدون ترخيص، بينما تم تحرير 10 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بلغت كميتها الإجمالية 70 كجم لحوم بلدية، إلى جانب مخالفات لعدم تغطية اللحوم المعروضة بالشاش الأبيض، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر ضد مسؤولي طلمبات رصيف غير مرخصة وحيازتهم 900 لتر سولار و600 لتر بنزين 80، إضافة إلى جنحتين ضد محطات بنزين لتصرفها في 4500 لتر سولار، فضلًا عن 16 محضرًا لمستودعات بوتاجاز بسبب الغلق في أوقات العمل أو عدم الإعلان عن الأسعار أو الاحتفاظ بالسجلات القانونية، كما تم تحرير 29 محضرًا لمحلات لعدم إعلان أسعار البيع للمستهلكين، و44 محضرا ضد محلات غذائية وتموينية لعدم استخراج شهادات صحية سارية.



