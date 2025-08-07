النيابة العامة تعلن تفاصيل التعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية

أعلنت النيابة العامة عن استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك بشأن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، تُعلن النيابة العامة عن استمرار تفعيل البروتوكول خلال شهر أغسطس الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.



ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط، دون تحمُّل أية فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر أغسطس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.



وتُهيب النيابة العامة المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمًا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.