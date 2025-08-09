قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
محافظات

خلال حملة مفاجئة.. ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
يوسف رجب

واصلت الإدارات التموينية بـ قنا، حملاتها على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين، تفقد خلالها عدد من المخابز البلدية للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وجودة الإنتاج، وانتظام العمل، مع مراجعة سجلات التشغيل وكميات الدقيق المنصرفة، بجانب عدد من المطاحن. 

كما شملت الجولة المرور على المطاحن التي تنتج الدقيق البلدي المدعم، حيث تم سحب عينات من الدقيق والأقماح، لإرسالها للمعامل المختصة، وفحص الأوزان، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات، وشدد وكيل الوزارة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا، إلى ان الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة الميدانية على المخابز والمطاحن، لضمان انتظام العمل وتحسين جودة الخبز البلدي المدعم.

وأكد القط، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن الاهتمام المستمر بقطاعي المخابز والمطاحن يعكس رؤية وزارة التموين نحو تقديم خدمات بجودة عالية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على حقوق المواطنين.

قنا ضبط 75 مخالفة تموينية الإدارات التموينية وزارة التموين المخابز

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

