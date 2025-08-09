خلال حملة مفاجئة.. ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

واصلت الإدارات التموينية بـ قنا، حملاتها على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين، تفقد خلالها عدد من المخابز البلدية للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وجودة الإنتاج، وانتظام العمل، مع مراجعة سجلات التشغيل وكميات الدقيق المنصرفة، بجانب عدد من المطاحن.

كما شملت الجولة المرور على المطاحن التي تنتج الدقيق البلدي المدعم، حيث تم سحب عينات من الدقيق والأقماح، لإرسالها للمعامل المختصة، وفحص الأوزان، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات، وشدد وكيل الوزارة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا، إلى ان الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة الميدانية على المخابز والمطاحن، لضمان انتظام العمل وتحسين جودة الخبز البلدي المدعم.

وأكد القط، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن الاهتمام المستمر بقطاعي المخابز والمطاحن يعكس رؤية وزارة التموين نحو تقديم خدمات بجودة عالية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على حقوق المواطنين.